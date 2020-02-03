Форум образования завершился в Иркутске

Выбрали лучших и отметили успехи в развитии иркутского образования. Тематический форум завершился в областном центре. Четыре насыщенных дня, 11 площадок по разным направлениям: от воспитания до цифровизации, более семи тысяч участников из соседних районов области и современная программа. Таким запомнится форум образования-2020. Педагоги, учителя, родители, студенты и школьники за время проведения треков делились опытом, совместно создавали новые подходы в учебном процессе. Сегодня в торжественной обстановке всех участников форума поздравил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он также наградил благодарностями тех, кто участвовал в организации и подготовке мероприятия.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Отчасти мы сами диктуем вектор развития тех или иных аспектов образования. Очень важной основой образовательного процесса, образовательного потока в широком смысле является интеграция властей всех уровней. Ведь действительно мы должны держать эту марку, высокую планку флагмана регионального образования.

Кроме того, на закрытии форума объявили победителей конкурсов «Лучший учитель» и «Лучший воспитатель» года. Среди педагогов общего образования наибольшее признание получил преподаватель математики лицея ИГУ Артем Малакичев. А вот среди воспитателей первое место у педагога-психолога детского сада №139 Александры Панковой.