Форум образования завершился в Иркутске

Форум образования завершился в Иркутске

03.02.20

Выбрали лучших и отметили успехи в развитии иркутского образования. Тематический форум завершился в областном центре. Четыре насыщенных дня, 11 площадок по разным направлениям: от воспитания до цифровизации, более семи тысяч участников из соседних районов области и современная программа. Таким запомнится форум образования-2020. Педагоги, учителя, родители, студенты и школьники за время проведения треков делились опытом, совместно создавали новые подходы в учебном процессе. Сегодня в  торжественной обстановке всех участников форума поздравил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он также наградил благодарностями тех, кто участвовал в организации и подготовке мероприятия.

 

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА:

Отчасти мы сами диктуем вектор развития тех или иных аспектов образования. Очень важной основой образовательного процесса, образовательного потока в широком смысле является интеграция властей всех уровней. Ведь действительно мы должны держать эту марку, высокую планку флагмана регионального образования.

 

Кроме того, на закрытии форума объявили победителей конкурсов «Лучший учитель» и «Лучший воспитатель» года. Среди педагогов общего образования наибольшее признание получил преподаватель математики лицея ИГУ Артем Малакичев. А вот среди воспитателей первое место у педагога-психолога детского сада №139 Александры Панковой.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.