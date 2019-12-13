Форум «Библиотека — модельная территория экологической культуры» прошел в Иркутске

Как стать «Зеленым офисом»? В научной библиотеке Молчанова-Сибирского в Иркутске прошел форум «Библиотека — модельная территория экологической культуры». Там обсудили проблемы утилизации мусора и планы по развитию отрасли переработки отходов. Кроме того, библиотека Молчанова-Сибирского стала первой модельной территорией по развитию экокультуры. В ней уже поставили контейнеры для раздельного сбора мусора. Теперь пластик, металл, стекло и бумагу будут утилизировать по всем экологическим нормам. Также библиотека — первая организация в нашем регионе, которая участвует в конкурсе на получение знака экологической культуры «Зеленый офис».

Лариса СУЛЕЙМАНОВА, ДИРЕКТОР НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ им. МОЛЧАНОВА-СИБИРСКОГО: Ну, например, на наших мероприятиях использовать не пластиковые стаканчики, не пластиковые бутылки, а скажем, графины и стаканы стеклянные. Постепенно, шаг за шагом наша жизнь будет становиться все более экологичной, и мусора Молчановка станет производить все меньше и меньше.

Стать модельной территорией по программе «Экокультура» может любая организация. Нужно просто выполнить ряд критериев: необходимо вести сбор отходов, экономить электроэнергию, бумагу и воду, а также проводить экопросветительские мероприятия.