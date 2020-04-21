Фонтаны к летнему сезону готовят в Иркутске

Специалисты очищают чаши, проверяют целостность гидроизоляции, проводят монтаж оборудования и его испытания. На сегодня уже установили все необходимое на фонтане около стадиона «Труд» и на площади 50-летия образования СССР вблизи кинотеатра «Баргузин». И теперь приступили к монтажу оборудования на площади Конституции рядом с центральным ЗАГСом.

Алексей Жилкин, начальник технического отдела МКУ «Городская среда»: На данный момент на площади Конституции идет монтаж насосного и электрооборудования. К завтрашнему дню все здесь будет уже готово. К концу апреля будет установлено оборудование на всех фонтанах и будет произведен пробный запуск.

Всего в Иркутске 11 фонтанов, и если коронавирус не внесет свои коррективы, то в нашем городе они заработают в полную силу 1 мая.