Его ждали больше пяти лет. Новый, современный, оборудованный по последнему слову техники физкультурно-оздоровительный комплекс открыли на Синюшиной горе в Иркутске. Сегодня для всех жителей провели день открытых дверей и первые тренировки.

В спортивном комплексе на бульваре Рябикова настоящий аншлаг. Первые посетители пришли на тренировки в новый, современный оздоровительный центр.

Ирина МАЛЫШЕНКО, ВОЛЕЙБОЛИСТКА: Сегодня у нас проходили соревнования по волейболу в честь открытия нового спортивного комплекса. Здесь очень хорошо все устроено, приятно играть. Площадка очень хорошая, сетка удобная, освещение позволяет насладиться игрой.

В день открытия в комплексе прошли городской турнир по волейболу среди студенческих команд, турнир по шашкам. Подготовили и открытые тренировки по фитнес-аэробике, дзюдо и функциональному многоборью, состоялись соревнования по плаванию. Все желающие могли присмотреть занятие по душе, чтобы в сентябре прийти заниматься.

Дмитрий ЭВЕРТ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ по ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ и СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА: С августа по сентябрь у нас будет набор в спортивные секции. То, что касается секций, это игровой зал: волейбол, баскетбол. Будет плавание. Заходят пауэрлифтеры, кроссфит, также группа ветеранов, группа инвалидов.

Возвели физкультурно-оздоровительный комплекс в рекордные сроки. Но это не повлияло на качество работ. Здесь все обустроено по последнему слову техники. Не забыли и о маломобильных гражданах. Даже в бассейне есть специальное оборудование. Посещать спортивный центр смогут все желающие. Сегодня вместе с мэром Иркутска Дмитрием Бердниковым оценил новый спортивный комплекс звездный футболист Андрей Ещенко.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Общая площадь ФОКа 7,5 тысяч квадратных метров, это самый большой из муниципальных ФОКов. И проект, который мы, надеюсь, будем реализовывать и в других районах нашего города, так чтобы люди могли в шаговой доступности заниматься спортом.

Дмитрий Бердников отметил: в планах возведение таких комплексов в предместье Радищева, микрорайоне Лесной, а также ледовой арены в пади Долгой.