Финальные игры турнира «Плетеный мяч» проходят в Иркутске

Когда Иркутск — это вся Россия. Так получается на первенстве страны по хоккею с мячом среди девочек. На финальном этапе легендарного «Плетеного мяча» выступают только местные команды. Плюс хоккеистки из Свирска.

За игрой сквозь стекло. Плюс связь по рации. В таких условиях работает судья-секретрарь матча. Андрей Дубынин — специалист грамотный, всероссийской категории. Работал и на первенстве планеты среди девушек. Но чемпионат мира среди мужчин — это уже другой уровень. В группе Б Андрей обслужил 13 встреч из 34. В планах была работа на матчах сильнейших. Однако турнир перенесли на октябрь.

Андрей ДУБЫНИН, СУДЬЯ-СЕКРЕТАРЬ, СУДЬЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ КАТЕГОРИИ:

Как болельщик немного расстроился, конечно. Хотелось сейчас ожидать такого огромного события в Иркутске. А вот как главный секретарь матчей, есть время подготовиться. Подучить английский язык, который при общении с иностранными судьями очень необходим при работе на чемпионате мира.

Спортсменки на поле о международных стартах еще не думают. Им бы здесь и сейчас сыграть хорошо. Получается не у всех. Например, в этом матче юные дамы из «Рекорда-2» уступают «Сибскане» с разгромным счетом. Но, как ни странно, наставница Мария Тхир подопечных не ругает: «Девочки, давайте дружнее. В обороне — самое главное. Мы еще пока маленькие».

Действительно на целых два года младше нужного возраста. А со старшими, 14-15-летними хоккеистками, играют, чтобы опыта набраться да для ровного счета участников. Дело в том, что в Иркутск на финал «Плетенного мяча» из других регионов больше никто не приехал. Поэтому и собрались.

Но и здесь есть свои интересные «зарубы». Одна из них ожидается в субботу. Между «Сибсканой» и основным составом «Рекорда». Скорее всего, победитель этой встречи и станет лучшей командой девочек-хоккеисток страны. А сам турнир закончится в воскресенье.