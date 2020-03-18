Финал чемпионата страны по хоккею с мячом перенесен

Причина — ситуация с коронавирусом. Напомним, в главном матче сезона должны были сыграть московское «Динамо» и действующий чемпион — хабаровский «СКА-Нефтяник». По решению федерации хоккея с мячом страны игра состоится позже, но когда, не сообщается. Кстати, из-за коронавируса пострадали хоккеисты сборных Иркутской области. Так, команда старших мальчиков, составленная на основе воспитанников спортшколы «Байкал-Энергия», должна была сыграть в финале «Плетеного мяча» в Москве. Но по распоряжению мэра столицы все турниры были отменены. Такая же участь постигла и матчи в Красноярске, где на льду арены «Енисей» лучшего должны были определить юниоры.