Филиал благотворительного магазина «Вторник» открыли в Иркутске

Место, куда одинаково спешат те, кому нужна помощь, и те, кто может ее оказать. В Иркутске сегодня открыли еще один филиал благотворительного магазина «Вторник». Там можно купить джинсы за 100 или платье за 150 рублей. А среди постоянных покупателей многодетные семьи и настоящие ценители эксклюзивной одежды.

Нина АВАЛИШВИЛИ, ПРОДАВЕЦ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО МАГАЗИНА «ВТОРНИК»: Вот здесь у нас в коробках все по 100 рублей: брюки, шорты. Здесь мужская одежда, все вместе, футболочки, все это по 100 рублей. Вот здесь вот верхняя одежда детская, ну вот, например, такая жилеточка тоже 100 рублей, вот такие штанишки зимние. Вот здесь на вешалках у нас вещи по 150 рублей. Например, даже попадаются вещи ручной работы, вот так вот крючком вязанные, очень симпатичные кофточки.

А еще платья, куртки, детская и взрослая обувь, сумки, игрушки. Самый дорогой товар здесь — пуховик или пальто — стоит 300 рублей. Все эти вещи иркутяне оставляют в специальных контейнерах. То, что когда-то послужило вам, теперь может пригодиться другим.

А это склад благотворительного магазина «Вторник», именно сюда свозят все вещи из боксов, установленных в супермаркетах. И здесь их уже сортируют.

Снежана ТЫМЧИК, СОРТИРОВЩИК БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО МАГАЗИНА «ВТОРНИК»: Очень хорошие вещи идут в магазины и на благотворительность. А те вещи, которые непригодны для использования, они идут на ветошь и в приюты для животных на подстилку.

Продлить вещам жизнь и помочь тем, кто нуждается, — цель основателя благотворительного магазина Светланы Первенецкой. Большую часть отдают благотворительным организациям, туда, где живут люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Например, в центр «Мать и дитя», где проходят реабилитацию женщины с детьми.

Анна ДОКУЧАЕВА, ПАЦИЕНТКА РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА «МАТЬ и ДИТЯ»: Благодаря магазину «Вторник» есть вещи у меня, у моего ребенка. Очень рада, что есть сейчас новый магазин, сейчас посмотрю и обязательно что-нибудь выберу.

Это уже третий благотворительный магазин в Иркутске. Адреса всех точек можно найти, набрав в поисковике вторникбокс.рф. Однако новый «Вторник» будет отличаться от двух старых.

Светлана ПЕРВЕНЕЦКАЯ, ОСНОВАТЕЛЬ и РУКОВОДИТЕЛЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО МАГАЗИНА «ВТОРНИК»: Вот этот магазин, он полностью соответствует моим принципам. Принцип такой, что каждый человек должен все-таки либо заплатить за вещь, либо поработать для того, чтобы ее получить, потому что иначе мы воспитываем в людях иждивенчество. Здесь очень низкие цены, любой человек может позволить себе купить одежду, которая здесь находится, но, тем не менее, заплатив за нее, он ее будет ценить.

У магазина есть постоянные покупатели. Среди них и многодетные семьи, и те, кому нужно сэкономить, но есть и такие, кто приходит в секонд-хэнд за стильными, раритетными, винтажными вещами, которых уже не найти в масс-маркете. К слову, на инстаграм-странице благотворительного магазина каждый вторник появляется новый обзор модных образов, подобранных именно из старых вещей.



