Фестиваль, посвященный Дню Государственного флага России, состоялся в Иркутске

День Государственного флага России отметили сегодня по всей стране. В сквере имени Кирова в Иркутске прошел фестиваль, посвященный этому празднику. Там выступили творческие коллективы, прошли мастер-классы, работали интерактивные площадки. Всех собравшихся поздравил руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов.

Дмитрий ЧЕРНЫШОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА ГУБЕРНАТОРА и ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Этот день объединяет всех, этот праздник объединяет наше общество на основе важнейших ценностей: любви к Родине, гордости за великую державу, за нашу историю, которая общая для нашего многонационального народа.