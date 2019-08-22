Фестиваль, посвященный Дню Государственного флага России, состоялся в Иркутске

Фестиваль, посвященный Дню Государственного флага России, состоялся в Иркутске

22.08.19

День Государственного флага России отметили сегодня по всей стране. В сквере имени Кирова в Иркутске прошел фестиваль, посвященный этому празднику. Там выступили творческие коллективы, прошли мастер-классы, работали интерактивные площадки. Всех собравшихся поздравил руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов.

 

Дмитрий ЧЕРНЫШОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА ГУБЕРНАТОРА и ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Этот день объединяет всех, этот праздник объединяет наше общество на основе важнейших ценностей: любви к Родине, гордости за великую державу, за нашу историю, которая общая для нашего многонационального народа.

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