Фестиваль «Байкальская пресса» стартовал в Иркутске

Фестиваль «Байкальская пресса» стартовал в Иркутске

28.11.19

Традиционно на него съехались представители региональных и районных средств массовой информации, главные редакторы СМИ и сотрудники пресс-служб. Программа насыщенная. Запланированы мастер-классы. Участники затронут темы «Будущего в СМИ», «Современных трендов в телевизионных репортажах», «Информационной графики». Но началась церемония с награждения журналистов, которые работали в зоне чрезвычайной ситуации минувшим летом. Им вручил благодарственные письма губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

 

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Я видел вас там не только, когда вы исполняли свой профессиональный долг, но и долг человека, который пришел туда, где есть трагедия, какие-то драматические события, с таким человеческим участием, морально помогали всем тем, кто был в такой тяжелейшей ситуации.

 

Фестиваль «Байкальская пресса» продлится два дня и завершится торжественным награждением победителей конкурса «Журналист года Иркутской области».

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