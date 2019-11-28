Фестиваль «Байкальская пресса» стартовал в Иркутске

Традиционно на него съехались представители региональных и районных средств массовой информации, главные редакторы СМИ и сотрудники пресс-служб. Программа насыщенная. Запланированы мастер-классы. Участники затронут темы «Будущего в СМИ», «Современных трендов в телевизионных репортажах», «Информационной графики». Но началась церемония с награждения журналистов, которые работали в зоне чрезвычайной ситуации минувшим летом. Им вручил благодарственные письма губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Я видел вас там не только, когда вы исполняли свой профессиональный долг, но и долг человека, который пришел туда, где есть трагедия, какие-то драматические события, с таким человеческим участием, морально помогали всем тем, кто был в такой тяжелейшей ситуации.

Фестиваль «Байкальская пресса» продлится два дня и завершится торжественным награждением победителей конкурса «Журналист года Иркутской области».