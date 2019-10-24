Фермеры Усть-Ордынского Бурятского округа представили свою продукцию на выставке «Агропромышленная неделя»

Урожай радует. В Усть-Ордынском Бурятском округе в этом году собрали больше зерна, кормов заготовили с запасом. Животноводы не просто сдают мясо и молоко, продукцию перерабатывают на территории округа. Получаются вкусные, как домашние, полуфабрикаты. Образцы фермеры представили на сельскохозяйственной выставке.

На выставке «Агропромышленная неделя» молоко, мясо, кондитерские изделия, овощи и фрукты. Все выращено, произведено в Иркутской области. Свои товары привезли хозяйства со всего региона. Павильоны Усть-Ордынского Бурятского округа видно сразу. Здесь буузы, фарш, говяжья вырезка, котлеты, ведь территория животноводческая.

Саяна УЖЕЕВА, СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ НУКУТСКОГО РАЙОНА: Унгинская долина славится солончаком. Мясная продукция, само мясо уже с солью получается. Поэтому мясная продукция у нас очень хорошая. А также молоко, потому что оно натуральное. Без всяких добавок, без ничего.

Фермеры говорят: их товары любят, прежде всего, за насыщенный вкус. Благодаря условиям, в которых выращивают скот, мясо получается сочным и с минимумом жира. А молочная продукция не содержит пищевых добавок.

Марина СУХИНИНА, ЖИТЕЛЬ г. ИРКУТСКА: Привлекает тем, что продукция домашняя, продукция вкусная и натуральная.

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа отмечает: сельскохозяйственный сезон в этом году вышел удачным. Урожая и кормов больше, чем в прошлом году. Фермеры заготовили 117 тысяч тонн сена — половина от запасов всей области. Это позволит увеличить поголовье крупного рогатого скота.

Анатолий ПРОКОПЬЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ — РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА: Но нужно понимать, что во всей этой цепочке стоит задача переработать в качественную продукцию и донести эту продукцию до покупателя, чем мы сегодня занимаемся. Но я, наверное, не ошибусь, если скажу, что и иркутяне, и из других городов люди любят продукцию сельхозпроизводителей из Усть-Ордынского Бурятского округа.

Любителей натуральных продуктов ждут на выставке «Агропромышленная неделя». Приобрести продукцию фермеров Усть-Ордынского Бурятского округа и других хозяйств области можно до пятницы.