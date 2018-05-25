Федеральная антимонопольная служба по Иркутской области не выявила нарушений в динамике роста цен на бензин

Проверки крупнейших сетей, продающих горюче-смазочные материалы, осуществляются еженедельно.

Специалисты связывают скачок с ростом налогов, мировых цен и проведением внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов.Во избежание роста социальной напряженности ФАС России подготовило предложения министерству финансов страны с 1 июля снизить акцизы на бензин и дизельное топливо. Кроме этого, прошли индивидуальные совещания с нефтяными компаниями о текущей ситуации.

Александр КУЛИШ, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ФАС по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Отслеживаем в сегменте розницы и в сегменте ОПТа. Ту картину, которую мы имеем к настоящему времени, мы можем констатировать, что нарушений антимонопольного законодательства мы не устанавливаем. То есть действительно есть увеличение розничной цены, но оно обусловлено объективным изменением цены на мелкооптовом и на оптовом рынке.

Средняя розничная цена бензина в России за неделю выросла на 1,1% и превысила цену в 41 рубль за литр. По данным Росстата, рост цен на бензин отмечался в 75 регионах страны. Иркутская область в их числе. Сейчас литр самого популярного топлива — АИ-95 — на заправках региона стоит в среднем 42 рубля 20 копеек.