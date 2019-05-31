Еженедельник «Пятница» расскажет о «фиалке Каннского фестиваля»

Дебют в фильме «Дылда» привел сразу в Канны. Иркутянка Виктория Мирошниченко сыграла роль в картине молодого российского режиссера, которая стала фаворитом на Международном кинофестивале и завоевала сразу две награды. Виктория Мирошниченко и вовсе стала, как ее назвал известный критик, «фиалкой Каннского фестиваля». Эксклюзивное интервью иркутянки, в котором она расскажет о роли, приведшей ее на престижный фестиваль, о самом фестивале и борьбе с комплексами читайте в еженедельнике «Пятница».