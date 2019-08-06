Еженедельник «Копейка» расскажет об особенностях быта эвенков

Еженедельник «Копейка» расскажет об особенностях быта эвенков06.08.19
Аристократы Сибири — так за богато украшенные костюмы называли эвенков. Образцы декоративно-прикладного искусства этого народа можно посмотреть на выставке «Ахи буга – вселенная женщин». Побывала на ней и журналист Ольга Игошева. Об интересных экспонатах и особенностях быта эвенков читайте в свежем номере газеты «Копейка». Автор уверена: народные хитрости удивят каждого читателя.
Ольга ИГОШЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ ГАЗЕТЫ «КОПЕЙКА»:
Они первыми придумали памперс для своих детей. Они использовали заячьи шкурки и мох ягель. Также они придумали прообраз современного бульонного кубика. Они жарили внутренний жир сохатого до твердого состояния, и охотники в тайге бросали этот кубик в воду. Получался обычный бульон.
Новый выпуск еженедельника «Копейка» выйдет 7 августа. Издание распространяется на территории всей Иркутской области.
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