Ежемесячные выплаты из средств материнского капитала будут получать семьи

Ежемесячные выплаты из средств материнского капитала будут получать семьи13.03.18
57 семей Иркутской области обратились за получением выплаты из средств материнского капитала. Регион вошел в тройку лидеров по количеству заявлений.
Получать помощь могут семьи, в которых второй ребенок родился после 1 января 2018 года. И если размер дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума. Её размер зависит от региона. В Иркутской области это 10390 рублей. Их будут выплачивать ежемесячно до достижения ребенком полутора лет. Выплаты так же прекращаются, если материнский капитал использован полностью или семья меняет место жительства.
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