Ежемесячные выплаты из средств материнского капитала будут получать семьи

57 семей Иркутской области обратились за получением выплаты из средств материнского капитала. Регион вошел в тройку лидеров по количеству заявлений.

Получать помощь могут семьи, в которых второй ребенок родился после 1 января 2018 года. И если размер дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума. Её размер зависит от региона. В Иркутской области это 10390 рублей. Их будут выплачивать ежемесячно до достижения ребенком полутора лет. Выплаты так же прекращаются, если материнский капитал использован полностью или семья меняет место жительства.