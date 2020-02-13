Ежегодная церемония «Восходящая звезда» состоялась в Иркутске

Лучшие в творчестве, спорте, учебе и науке. Ежегодная церемония для юных дарований «Восходящая звезда» состоялась сегодня в областном центре. 120 талантливых детей, которые в течение прошлого года показали лучшие результаты на региональных, всероссийских, мировых олимпиадах, соревнованиях и конкурсах получили из рук мэра Иркутска Дмитрия Бердникова дипломы и ценные подарки. Глава города поздравил лауреатов, а также поблагодарил их родителей, наставников, тренеров и педагогов.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: В нашем городе растет поколение людей, устремленных в будущее, людей, которые прославят наш город, нашу страну. Это несомненно. Оценивая ваш труд, мы надеемся на вас. Мы верим в вас и желаем вам успехов и удачи.