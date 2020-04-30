Евгений Стекачев стал председателем думы Иркутска

Дмитрий Ружников сложил свои полномочия. Экс-председатель думы Иркутска добровольно подал в отставку. Парламентарии избрали нового спикера, им стал Евгений Стекачев. Напомним, в прошлом созыве он уже занимал эту должность. За Евгения Стекачева проголосовали 26 депутатов.

Евгений СТЕКАЧЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ г. ИРКУТСКА: Хочу выразить благодарность коллегам за вновь оказанное доверие. Уверен, что у нас все получится, у нас много работы. И очень хорошо, что в один день и мэр, и председатель думы Иркутска. Это значит, что команда образовалась новая. И цель одна: развивать город Иркутск, чтобы было нестыдно смотреть в глаза наши избирателям. Это самое главное, я думаю, все у нас получится. Большое спасибо за доверие.

И напомним, что сегодня АИСТ ТВ вел прямую трансляцию в течение пяти с лишним часов. В прямом эфире мы рассказывали, какие политические перестановки произошли в Иркутске. Руслан Болотов стал новым мэром, Евгений Стекачев — новый председатель городской думы.