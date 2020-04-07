Сменил берега Енисея на берега Ангары. Двукратный чемпион мира Вадим Чернов стал игроком «Байкал-Энергии». Полузащитник — воспитанник красноярской школы хоккея с мячом. В составе красноярцев трижды становился чемпионом страны, завоевывал Кубок мира. В прошедшем сезоне Вадим выходил в стартовом составе во всех 30 встречах «Енисея» в розыгрыше суперлиги. Забил 6 мячей. Теперь 25-летний хоккеист должен усилить линию полузащиты «бело-синих». Работа над формированием состава под руководством нового тренера Евгения Хвалько продолжается.