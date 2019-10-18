Двухмиллионного пассажира международного аэропорта «Иркутск» зарегистрировали сегодня рано утром

Преодолеть этот рубеж в 2019-м смогли на полтора месяца раньше, чем в прошлом году. В том числе, благодаря открытию новых направлений для полетов. Поздравление перед вылетом в Москву сегодня принимала Варвара Липухина.

Пассажирка Варвара Липухина на стойке регистрации неожиданно оказывается в центре внимания. Признается, когда все начали хлопать, не сразу поняла, что происходит и с чем ее поздравляют. Говорит, первый раз в жизни такая удача. Женщина утренним рейсом летит в Москву в командировку. Определить, когда пассажиропоток пересечет значимый рубеж, позволяет строгая система подсчета. Никто заранее не знает счастливчика. Варвара получает в подарок от международного аэропорта «Иркутск» сертификат на годовое бесплатное обслуживание в бизнес-зале.

Сегодня международный аэропорт «Иркутск» регистрирует двухмиллионного пассажира. Этот рубеж преодолевают вообще третий год подряд. Но в 2019 году впервые так рано, в середине октября. Как отмечает коммерческий директор Юрий Курдюков, это говорит исключительно о развитии аэропорта, росте количества направлений для полетов. Только за этот год аэропорт Иркутска открыл новые направления: в Фергану, Гуанчжоу, Тюмень.

Юрий КУРДЮКОВ, КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА «ИРКУТСК»: У нас активно развивается маршрутная сеть, в этом году мы открыли 4 новых направления. В зимний сезон у нас возвращается российский лоукостер «Победа», уже с 29 октября можно будет воспользоваться их рейсами. Мы порадуем иркутян новыми рейсами и новыми направлениями. И надеемся, что в ближайшее время преодолеем рубеж 2,5 миллионный по пассажиропотоку.

Каждый день здесь обслуживает до 6 тысяч человек, летом этот показатель достигал 7 тысяч пассажиров в сутки.