Любовь сильнее всех преград. Несмотря на режим самоизоляции, дворцы бракосочетания продолжают работать. Примерно половина свадебных дат отменили и перенесли на лето, но некоторые пары решили не откладывать торжественный момент. На одной из таких регистраций побывала наша съемочная группа.

Сегодняшний день они точно запомнят на всю жизнь. Ведь церемония бракосочетания у Сергея и Любови особенная. Новые правила внес режим самоизоляции. Регистрация брака проходит прямо на входе в ЗАГС, а маска и перчатки — обязательный свадебный атрибут.

Елена ТКАЧЕНКО, ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ СЛУЖБЫ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Те, кто не может перенести дату бракосочетания, регистрируя брак в органах ЗАГСа, имеют возможность транслировать свою церемонию бракосочетания своим родственникам. Но и в таких условиях многие ребята находят особый смысл в том, что именно у них такая уникальная, неповторимая регистрация. Да, вдвоем. Да, такой режим. Но любовь побеждает все. И надеемся, что победит коронавирус тоже.

По требованиям безопасности на регистрации могут присутствовать только жених и невеста. И многие видят такую церемонию более личной. Семья Балацких — уже четвертая пара за сегодня. Заявление подали месяц назад. Режим самоизоляции их не испугал, и теперь они счастливые молодожены. Медовый месяц пара отложила до лета. За границу не поедут, отдыхать планируют в родной стране.

Иркутский дворец бракосочетания продолжит работать в режиме самоизоляции. Многие регистрацию брака перенесли на даты после 1 июня. Поэтому летний свадебный сезон обещают насыщенным.



