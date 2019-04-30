Двор жилого дома в центре Иркутска оказался частной территорией?

Вышел из подъезда и оказался на чужой частной территории. Может ли такое быть, что двор дома и даже дорогу, которая ведет к подъездам, кто-то приватизировал? В центре Иркутска так и получилось. Каким образом и где ищут помощи жители, расскажем далее.

Этот уютный зеленый двор находится в самом центре Иркутска, на улице Чудотворской, сразу за остановкой «Чкалова». Но пустым участок был не всегда. Здесь стоял деревянный трехквартирный жилой дом. Он сгорел в 2005-м, окончательно снесли здание к 2007-му. Казалось бы, история закончилась. Однако несколько лет спустя объявился хозяин земли, которая якобы относилась к сгоревшему дому. На территорию вышли геодезисты, разметили участок. От разметки до многоэтажки буквально пара метров.

Андрей КОЛПАКОВ, ЖИТЕЛЬ ДОМА №5 на ул. ЧУДОТВОРСКОЙ: Выходя из подъезда, мы практически сразу упираемся в стену, где были пробиты колышки геодезистами — разметка территории. И эта территория нас ограничивала в проезде, в подходе к территории, то есть во всем. Мы не можем попасть в подъезд уже, если здесь начнется строительство.

Жильцы обратились в прокуратуру, к властям, даже в приемную президента и, наконец, в суд, который в первой инстанции проиграли. Сейчас ситуацию взяла под контроль администрация Иркутска.

Надежда ЛЕБЕДЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА по УПРАВЛЕНИЮ ПРАВОБЕРЕЖНЫМ ОКРУГОМ г. ИРКУТСКА: Мы посмотрели все документы правовые, из чего сделали выводы, что ситуация на самом деле не представляет, скажем так, угрозы, что дом останется без придомовой территории. У нас в плановом режиме в мае месяце запланированы публичные слушания, есть проект межевания этого дома вместе с придомовой территорией.

После, обещают в администрации, жители смогут поставить на учет территорию той площади, которая будет необходима для проведения благоустройства. А чтобы избежать подобных ситуаций, жильцы многоквартирных домов должны размежевать и оформить в общедолевую собственность свой двор. Тогда продать его ни у кого не получится.