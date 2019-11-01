Двор одного из иркутских домов превратился в свалку

Здание преобразили, но проблем прибавили. Во дворе дома на проспекте Маршала Жукова в Иркутске вместо газонов свалка строительного и бытового мусора. Несколько месяцев жильцы обращаются во все инстанции, чтобы привлечь к ответственности тех, кто создал свалку.

«Встретимся у красивых цветов». Когда-то это место во дворе на проспекте Маршала Жукова в Иркутске обозначали именно так. Сейчас клубы и газоны засыпаны строительным и бытовым мусором. От прежнего вида практически ничего не осталось. Всему виной капитальный ремонт дома. Вроде бы дело полезное, обновить фасад, подвалы и крышу здания было необходимо. Но такой долгожданный ремонт принес немало проблем. У каждого подъезда свалка, а за домом настоящий полигон отходов. Несознательные жильцы воспользовались ситуацией и стали выбрасывать свой домашний мусор прямо под окна в надежде, что вместе со скопившимся хламом и этот вывезут. Однажды свалку подожгли.

Надежда СИНЬКОВА, СТАРШАЯ по ДОМУ №70 на ПРОСПЕКТЕ МАРШАЛА ЖУКОВА г. ИРКУТСКА: Пожар был, они вынесли коробку из-под мебели, дети строили шалаш, играли возле крыльца и подожгли. Неравнодушные жильцы увидели, вызвали пожарных и начали своими силами тушить. Если бы людей не оказалось дома и не увидели, этот пожар мог бы перейти, хорошо разгореться, или окна, наверное, полопались.

Старшая по дому Надежда Синькова рассказывает, в этом году во дворе произошли большие перемены. Заменили сети, сделали новый асфальт. Продолжается благоустройство территории, детской площадки. Вот и капитальный ремонт дома должен был стать завершающим штрихом в общей картине. Подрядчик пообещал вывезти весь мусор еще до 30 октября, но свалки возле подъездов до сих пор только растут. В фонде капремонта заверили, что за нарушение обязательств компанию оштрафуют.

Максим КУРИН, ЗАМ. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мусор периодически убирают, дело в том, что работы еще не завершены, продолжаются работы по отмосткам и так далее, то есть, я думаю, до 5-го числа мусор будет вывезен. Штрафные санкции применяются, соответственно, каждый день выписывается штраф за невыполнение контрактных обязательств, а именно: по уборке мусора.

За выходные весь мусор во дворе дома обязаны убрать. И тогда это место снова будет радовать жильцов.