Двигатели российского производства ПД-14 привезли на Иркутский авиазавод

Лайнер XXI века на российском двигателе. Уже в этом году по плану самолет нового поколения МС-21, который собирают в цехах Иркутского авиазавода, обретет «сердце» пермского производства. Двигатели уже доставили в столицу Восточной Сибири. Сначала их установят на пилоны лайнера, после начнут тестировать в составе самолетных систем.

Пятый летный образец МС-21 уже начали собирать в цехах. Главное его отличие от предшественников, и об этом рассказывают гостю авиазавода главе региона Игорю Кобзеву, двигатель российского производства ПД-14, его доставили из Перми. И теперь в полной мере можно говорить об импортозамещении в действии.

Александр ВЕПРЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИРКУТСКОГО АВИАЗАВОДА: И на этом программа первого этапа опытных машин будет завершена. Одновременно с этим идет изготовление серийных самолетов. Первого, второго, третьего. Первый самолет, заднюю часть отсека фюзеляжа вы видели на станции окончательной сборки, где в настоящий момент она и собирается.

Параллельно со сборкой серийных машин на авиазаводе проводят модернизацию всех базовых производств. Кроме этого, строят новые модули для отработки самолетных систем. Игорь Кобзев отмечает важную роль предприятия в развитии отечественного самолетостроения и говорит о взаимодействии с региональной властью по направлению государственно-частного партнерства.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Те задачи, которые поставлены авиазаводу, будут выполнены. Правительство Иркутской области заинтересовано, чтобы это высокотехнологичное производство развивалось, имело свои заказы. Если нужна будет помощь авиазаводу, правительство всегда окажет.

В ближайшие 18 лет спрос на такую машину только в России прогнозируют в 1000 самолетов, в мире цифра достигнет 30000. Первые серийные поставки магистрального самолета XXI века запланированы на конец 2021 года.