Две школы и два детских сада строят в областном центре

Новый детский сад на улице Сосновой начали строить в конце 2018-го. Уже выполнили армирование и бетонирование фундаментов двух блоков, возводят цокольный этаж. Закончить планируют к концу года. В двухэтажном здании будут группы для детей от полутора лет, музыкальный и спортивный залы, бассейн, кабинеты психолога и логопеда, медицинский. Детсад будет доступным для маломобильных групп населения. А это детсад на улице Зимней. На 350 мест. Подрядчики отстают от графика, но обещают прибавить темп.

Сдвинулись сроки строительства и в школе в Лесном: бетонирование не смогли провести из-за морозов. Школа будет рассчитана на 616 учеников и закроет потребность для этого района. Здание сложное по конструкции. Все помещения будут соединены переходами и лестницами. Сейчас заканчивают возведение каркаса, приступили к монтажу кровли и коммуникаций. Мэр подчеркнул: соцобъекты необходимо строить, не сбавляя темпов.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: День идет на прибыль. У нас в Сибири в теплый период времени практически до 11 часов светло еще. Организовывайте работу, в том числе и третьей смены, как мы на предыдущих объектах с вами делали. Организовывайте, расписывайте все, определяйтесь по количеству людей и подрядчиков. Если кто-то из субподрядчиков вызывает опасения, сейчас уже принимайте меры, потому что здесь уже нам времени не остается ни на какие раскачивания.

А в 25 гимназии в Солнечном давно мечтали о дополнительных кабинетах. Учеников много. И необходимость расшириться назрела. Строители приступили к работе летом прошлого года. Возводят трехэтажное здание, которое будет состоять из пяти блоков. А это 20 дополнительных кабинетов, спортивный и актовый залы, библиотека, столовая и даже медкабинет. Переедут сюда ученики начальной школы.