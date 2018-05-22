Две команды из Монголии стали лучшими на международном фестивале «Лукоморье-2018»

Всего участие в конкурсе приняли 9 представителей степной страны. Приз за второе место получила композиция «Родной запах».

А лучшей была признана скульптура «Дружелюбие». Монумент изображает детей, которые катаются на корове. В своей работе авторы подчеркнули важность связи человека с природой.

Цэрэнбат ДАШБАЛЖИР, СКУЛЬПТОР (МОНГОЛИЯ):

Я второй раз участвую в этом мероприятии. Первый раз приезжал к вам в 2014 году. На этот раз моя работа — это дети,которые катаются на корове. Название этой композиции — дружба. Как дружат в скульптуре дети с животными. Животные и люди — это часть природы. И мы очень хотели показать, что очень важно в современном мире сохранить связь человека и природы.