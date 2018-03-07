Две иркутянки вернулись с фестиваля, который прошел в ОАЭ

С собой девушки привезли 46 килограммов материала и заготовок для будущих изделий. Эта мастерская заполнена бисером, стразами и красками.

Здесь создаются карнавальные костюмы, броши и головные уборы.. Накануне иркутянки Юлия Елисеева и Вера Буторина вернулись из Объединенных Арабских Эмиратов. На традиционном празднике в честь образования государства впервые показывали изделия, созданные своими руками.

На фестиваль приехали мастера из 10 стран. Россию на конкурсе представили только сибирские мастерицы. Приглашение они получили из российского посольства. Юлия Елисеева делает эти броши. Сначала создает макет будущего изделия на компьютере. Затем вырезает фигуру из дерева. Для этого подходит только береза.

Смола делает броши блестящими. Они блестят, словно покрыты лаком. Один такой слой сохнет около двух суток. В общей сложности на изготовление броши уходит неделя. В арабской стране сибирячка столкнулась с тем, что смола засыхала еще дольше из-за высокой температуры воздуха.

Юлия Елисеева, мастер по изготовлению брошей: Это хобби, которое просто очень нравится. И мне нравится, когда люди получают удовольствие от моих работ. Потому что ни с чем не сравнится этот восторг, когда люди на ярмарках в живую выбирают. Это большая отдача.

Большую отдачу получает и Вера Буторина. Она шьет карнавальные костюмы и изготавливает вот такие кокошники. На фестивале мастерица представила свою коллекцию детской одежды. Сегодня иркутянки пересматривают фотографии с поездки. Рассказывают, в Эмиратах жителям особенно приглянулись традиционные русские головные уборы.

Вера Буторина, мастер — швея: Я 15 лет работала в образовании и ушла в творческий отпуск. Хобби победило надо мной. И я отдалась полностью шитью одежды. То есть я шью карнавальные костюмы для ребятишек, для каких-то фотосессий, театров. И на фестиваль я везла свою коллекцию одежды. То есть это вязаный верх и хлопковый низ с принтами.

Главным помощником сибирячки стала 4-летняя дочка. Тася и модель, и дизайнер. Подсказывает, какой цвет пряжи выбрать, и с удовольствием примеряет наряды. Кстати, одежды и личных вещей иркутянки в поездку почти не брали. В багаж отправились только материалы для творчества. К слову, он весил 46 кг. В следующем году мастерицы из Сибири собираются на фестиваль еще раз.