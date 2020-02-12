Два физкультурно-оздоровительного комплекса возводят в Иркутске

Уникальный спортивный объект для региона возводят в областном центре. Подрядчики приступили к возведению физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом по новому, современному проекту в пади Долгой. Еще один ФОК в 20-м Советском переулке уже имеет очертания. Обо всем по порядку в следующем материале.

Пока здесь только несколько свай. Но скоро на некогда заброшенном пустыре в пади Долгой появится современный и совершенно новый для Иркутска муниципальный спортивный объект. В микрорайонах Университетский и Первомайский проживают более 30 тысяч человек, и запрос на физкультурно-оздоровительный комплекс появился давно. Тем более, это не просто ФОК, а настоящий тренировочный крытый каток с искусственным льдом. На площадке работы идут ударными темпами. Ежедневно на строительство этого важного социального объекта выходят порядка 25 человек и 5 единиц тяжелой техники. У этой местности свои особенности, но подрядчиков это не пугает. Сейчас идет выравнивание поля и забивка свай.

Александр КИМ, ЗАМ.МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА по ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА: Площадка действительно тяжелая в плане строительства. 240 свай. На сегодняшний день у нас работы идут хорошими темпами, в среднем в день мы делаем 3 сваи. Я надеюсь, что мы в ближайшее время уже закончим со свайным полем и уже выйдем на строительство самого здания.

А это уже Ленинский район. На улице Баумана видны очертания физкультурно-оздоровительного комплекса. Фундамент готов, завершается обустройство металлического каркаса. В двухэтажном здании разместят игровой зал для занятий по баскетболу, волейболу, мини-футболу, теннису, бадминтону, легкой атлетике и спортивной гимнастике. Конечно же, будут и раздевалки, душевые, отдельный тренажерный зал. А после завершения строительства территорию вокруг благоустроят, установят воркауты. Работы на двух объектах сегодня проверил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он отметил, что контроль за возведением спортивных комплексов будет постоянным.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: С 2015 годы мы поставили в числе прочих задачу по формированию спортивной инфраструктуры в городе Иркутске. Это стадионы в школах, это ФОКи, спортивные залы, бассейны. Да, мы эту работу проводим. 5 ФОКов за это время в порядок привели и построили, в том числе, самый большой на Синюшиной горе. В данный момент времени у нас строится 2 ФОКа, разных ФОКа. Оба проекта мы рассчитываем реализовать в 2020 году.

Работы на этих двух строительных площадках идут по графику. Но подрядчики планируют сдать объекты раньше намеченного срока.