Дума Иркутска предложила свой проект поправок в закон о предоставлении сведений о доходах-расходах депутатов и должностных лиц

Дума Иркутска предложила свой проект поправок в закон о предоставлении сведений о доходах-расходах депутатов и должностных лиц

25.04.19

Народные избранники выступили с правотворческой инициативой к Законодательному собранию. Суть в том, чтобы при требовании о досрочном прекращении полномочий должностного лица депутатам предоставляли полный пакет документов, которые бы подтверждали все факты нарушений антикоррупционного законодательства. Это поможет исключить правовые пробелы и спорные ситуации. Также подобный проект поправок внесен депутатами Госдумы. Такие изменения могут коснуться органов муниципальной власти как крупных городских округов, так и небольших посёлков.

 

Евгений СТЕКАЧЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ г. ИРКУТСКА:

Этот законопроект, который наши коллеги вносят в Государственную Думу говорит о том, что нужно давать правильную оценку. Если это был умысел, то это, конечно, досрочное прекращение полномочий, а если это, допустим, была опечатка, тогда достаточно выговора либо иного дисциплинарного взыскания. Лишение полномочий любого депутата — это назначение дополнительных выборов.

 

Таким образом, поправки в закон позволят не тратить бюджетные деньги на дополнительные выборы.

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