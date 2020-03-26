Дума Иркутска объявила конкурс по отбору кандидатов на должность мэра города

Решение приняли сегодня на очередном заседании думы. Гражданам России, которые пожелают участвовать в отборе, необходимо подготовить специальный перечень документов и представить программу по развитию областного центра. В ней кандидат должен дать оценку социально-экономическому состоянию Иркутска на текущий момент, описать основные проблемы и определить механизмы их решения. Документы будут принимать с 6 по 20 апреля. В ближайшее время также сформируют конкурсную комиссию, которая и займется отбором кандидатов.

Дмитрий РУЖНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ г. ИРКУТСКА: С текущего момента начинается отбор, конкурс на должность мэра города Иркутска. В ближайшее время будет проведена внеочередная дума, где депутаты определятся с персоналиями конкурсной комиссии от думы города Иркутска, администрации думы. После этого комиссия будет утверждена. Напомню, в ней участвуют три члена комиссии от губернатора Иркутской области, три члена комиссии от думы города Иркутска, и после этого мы начинаем прием документов.

Конкурсная комиссия выберет не менее двух претендентов, по которым потом будут проводить голосование депутаты думы Иркутска. Кроме того, сегодня на заседании думы рассмотрели еще целый ряд вопросов. В частности, депутаты поддержали присвоение Иркутску звания «Город трудовой доблести». Поддержать эту инициативу могут также гости и жители нашего города, голосование ведется на интернет площадках. Кроме того, сегодня депутаты думы внесли важные поправки в бюджет города: дополнительные средства выделят на социально значимые направления. Деньги пойдут на ремонт дорог, благоустройство дворов, проектирование систем наружного освещения, приведение в порядок школ. Также 9,5 миллионов направят на праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы и юбилей Ленинского округа.