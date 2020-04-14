Дорожная служба Иркутской области приводит в порядок Байкальский тракт

Обновить дороги после зимы. С 1 апреля на Байкальском тракте работает дорожная служба Иркутской области. Сейчас там проводят ямочный ремонт и убирают сухую растительность. Какая техника помогает расчистить трассу и когда закончат работы, расскажем далее.

Эта техника способна заменить работу 30 человек. Мульчер, или лесной измельчитель превращает кусты и мелколесье в щепу за считанные минуты. Сухая растительность увеличивает риск возникновения пожара и ограничивает видимость на дороге. Дорожная служба Иркутской области приобрела мульчер на прошлой неделе. И уже сейчас новое оборудование помогает расчистить Байкальский тракт.

Иван РОМАНОВСКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА по ПРОИЗВОДСТВУ ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Раньше это было просто: люди выходили с топорами, рубили, собирали это все в машины, в самосвалы, вывозили. То есть процесс достаточно трудоемкий и по времени занимал практически весь строительный сезон. Сейчас с данным оборудованием, я думаю, данную дорогу на протяжении месяца мы очистим.

Кроме уборки сухой растительности, дорожная служба Иркутской области проводит целый комплекс работ. Необходимо покрасить мосты, остановки, промыть дорожные знаки. На отдельных участках начали ремонт асфальта. В этом году к весенне-летнему содержанию дорог приступили с 1 апреля по поручению главы региона Игоря Кобзева. Байкальский тракт — очень оживленный объект. Поэтому закончить работу важно до майских праздников.

Максим ЧЕРНИГОВСКИЙ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: По контракту ежегодно мы начинали с 10 апреля. Но по поручению Игоря Ивановича в этом году работы начались раньше. На данном участке запланированы капремонты в следующих годах. Но на текущий момент нельзя дорогу оставлять в таком состоянии, поэтому было принято решение и производится текущий ремонт. Работы очень много, и я думаю, что иркутский филиал справится с этим.

Каждый день на дороге работают несколько десятков человек. К 30 апреля дорожная служба Иркутской области обновит весь Байкальский тракт от 8 километра до поселка Листвянка.



