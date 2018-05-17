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Дорога Уян-Куйтун разбита

17.05.18

Жители села Уян Куйтунского района бьют тревогу. Видео к нам в редакцию отправили местные жители. В окрестностях села разрабатывают карьер по добыче гравия.

 

 

 

 

 

Все происходит в 50 метрах от жилых домов — при чем круглосуточно. Как сообщают сельчане, машины идут прямо через населенный пункт, по тем же дорогам, где бегают дети. Теперь техника вплотную подошла к покосам, оставив на обочинах кучи мусора. На кадрах видно — проехать проблематично. С этой ситуацией мы обратились в министерство строительства и дорожного хозяйства региона. Как нам пояснили в ведомстве, этот участок трассы областного значения пока в планах на ремонт не стоит. Но после обращения телезрителей министерство намерено выслать на место специалистов для оценки ситуации. После чего трасса, возможно, войдет в программу реконструкции.

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