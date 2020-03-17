Дополнительные меры поддержки молодых педагогов планируют ввести в Иркутской области

Педагогам планируют выделять жилье и земельные участки под строительство. Уже к началу осени главы территорий должны составить списки, сколько молодых специалистов они смогут принять на работу в свой муниципалитет и обеспечить квадратными метрами и землей.

Виктор Жданов два с половиной года в профессии. Иркутянин. Но даже в этом случае, говорит, для молодого специалиста меры поддержки очень важны.

Виктор ЖДАНОВ, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ и ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ ШКОЛЫ №1 г. ИРКУТСКА:

Первый год доплачивает 0,4 к ставке, второй — 0,26, третий — 0,16. Это весомая сумма. И 100 тысяч рублей единовременно тоже можно считать значимой мерой поддержки.

В образовательных учреждениях региона нехватка учителей. А к 2025 году школы должны перейти на односменное обучение. Глава региона Игорь Кобзев говорит о необходимости предусмотреть дополнительные меры поддержки молодых специалистов. Педагогам могут выделять жилье и земельные участки под строительство. Это будет способствовать также и закреплению кадров на территории области.

Елена АПАНОВИЧ, И.О. МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Просмотреть те дополнительные меры поддержки, которые мы еще можем принимать в отношении молодых специалистов в Иркутской области. Закон о молодом специалисте, который начал действовать, здесь тоже необходимо усилить работу, чтобы молодые специалисты почувствовали на себе заботу правительства и желание видеть их на рабочих местах.

До 1 сентября главы муниципальных образований должны рассмотреть вопрос о выделении жилья и земельных участков. Эти вопросы включат в перспективные планы развития территорий. Это поручение Игоря Кобзева.



