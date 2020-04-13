Дополнительное образование Иркутской области в режиме онлайн

Что такое «шнобелевская» премия, как программировать роботов онлайн и можно ли научиться создавать 3D-модели в режиме видеоконференции? Новую систему дистанционного обучения сейчас постигают ученики и педагоги, в том числе, и дополнительного образования Иркутской области. Эта сфера обычно требует больше практических занятий и наглядности. Но и здесь педагоги нашли выход из положения. В помощь современная техника — видеокамеры и видеочаты. Онлайн устраивают даже своеобразные дискуссии. Вес занятия проводят строго по времени, в которое эти же самые предметы проходили и в обычном режиме. Ученики реагируют на вынужденные изменения с пониманием, внимания занятиям меньше уделять не стали.

Инна ТОРУНОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Самое главное — это желание. Ведь в дополнительное образование дети приходят по желанию. Вопрос мотивации здесь решается сам собой, самим фактом прихода ребенка на ту или иную программу. Поэтому как всегда вызов — это способ развития. Надеемся, что и в дополнительном образовании очень много нового появится.

Антон ГЛАДКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА «КВАНТОРИУМ БАЙКАЛ»:

Мы можем общаться с ребятами в режиме видеоконференций, в режиме различных чатов. Можем демонстрировать экран своего компьютера рабочего. Когда мы занимаемся проектной деятельностью, мы можем снимать тот стенд, или тот прибор, или то устройство, с которым ребята работали тут очно, мы можем снимать его и в режиме онлайн транслировать. Образовательный процесс в интересной интерактивной форме можно проводить и дистанционно. Чем мы сейчас, собственно, и занимаемся.