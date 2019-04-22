Дом молодежи появится в Иркутске

У иркутской молодежи появится свой дом. На базе бывшего кинотеатра «Чайка» создают настоящий центр для развития и реализации идей молодых специалистов и активных студентов. Они и будут своими руками приводить здание в порядок. Начали с уборки.

Кинозал на 180 мест, коворкинг и медиацентр, конференц-комната, универсальный зал для тренировок, гримерные — такие задумки у молодых архитекторов, которые совместно со специалистами разработали концепцию Дома молодежи.

Роман МАЛИНОВИЧ, АРХИТЕКТОР «КЛУБА МОЛОДЫХ АРХИТЕКТОРОВ» г. ИРКУТСКА: Есть такие две главные особенности. Первая – это, конечно же, большая концертная площадка, мы хотим ее сделать универсальную, чтобы это был не просто посадочный зал на 420 мест, а чтобы его можно было трансформировать под разные задачи, под разные цели. И второе — малый зал, где сохранится историческая функция кинотеатра, где можно будет посмотреть фильмы, выступать небольшими творческими коллективами.

Пока проект только на бумаге, но в скором времени бывший кинотеатр «Чайка» станет настоящим центром притяжения молодежи и студентов. Создать в Иркутске место, где молодые люди будут воплощать свои идеи в жизнь, отдыхать, развлекаться, смотреть кино и активно проводить время, предложили на втором городском молодежном форуме. Тогда замысел поддержал мэр Дмитрий Бердников. И с ноября прошлого года начали разрабатывать концепцию будущего центра. Сейчас здание нуждается в реконструкции. Студенческие отряды, молодые архитекторы не остались в стороне и принялись реализовывать собственный проект своими руками.

Роман ГРИНЮК, РУКОВОДИТЕЛЬ ШТАБА СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ ИрНИТУ: Дом молодежи давно просился в наш город, и я думаю, сегодня мы, начиная ремонт в здании бывшего кинотеатра, запускаем и вкладываем очень большую часть в то, чтобы этот Дом молодежи появился. Мы будем выполнять как демонтажные работы, так и вообще строительные работы. Грубо говоря, молодежь будет строить дом для себя.

Перед большим строительством — большая уборка. Очистить три этажа здания и прилегающую территорию вышли более 250 человек — студенческие сообщества и молодежь. Вывезли более 80 тонн мусора.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Это очень важно, чтобы каждый свою частицу внес в организацию и строительство, в создание этого центра. Я даже не говорю Дом молодежи, а создание центра молодежного. Сложный процесс, непростой, но надо обязательно делать и показывать, что зачастую идеи, которые мы выдвигаем, различные идеи, мы еще и переходим к их реализации.

Приведут в порядок и территорию вокруг: обустроят арт-сквер, создадут выставочную площадку. Уже в конце 2019-го в здании планируют проводить мероприятия. Ну а полностью завершить реконструкцию Дома молодежи планируют за два года.