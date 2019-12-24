«Добрый АИСТ»: приют для бездомных животных нуждается в помощи

Туры на Байкал стали настоящим подарком для животных. Таким неожиданным образом обернулись походы туристов к живописному озеру. Организаторы пеших прогулок устроили благотворительные акции, в ходе которых все собранные средства пошли на помощь приюту «Ной-ПовоДОГ». Сегодня мы хотим рассказать о людях, чье доброе сердце и неравнодушие заслуживают отдельной благодарности.

Один поход стал для Антона Гаера настоящим толчком к тому, чтобы помогать животным. Мужчина познакомился с главным редактором новостей «Сей Час» Натальей Ветровой, которая уже долгое время является волонтером приюта «Ной». Так, интересы этих двух людей сошлись не только в покорении горных вершин, но и в спасении собак. Антон вместе с единомышленниками организовал два благотворительных тура на озеро Байкал и на все собранные средства приобрел для «Ноя» корма, мясо, бытовые предметы, поводки и миски. То, что необходимо ежедневно.

Антон ГАЕР, ИНСТРУКТОР по ТУРИЗМУ: Вообще такая идея давно сидела в голове, не знали, как помочь и кому. И здесь Наталья как раз подсказала, все рассказала так подробно про собак, что так много собак и что нужна помощь. Классно, что люди занимаются таким делом, это очень огромный труд, поэтому я думаю, что нужно помогать.

В приюте «Ной-ПовоДОГ» 255 собак. С каждой неделей питомцев становится больше, рассказывает управляющая Елена Медведева. Волонтеры, конечно, помогают, ведь сотрудникам приюта совсем не просто справляться с такой оравой псов, каждый из которых имеет свой неповторимый характер и нрав.

Елена МЕДВЕДЕВА, УПРАВЛЯЮЩАЯ ПРИЮТОМ «НОЙ-ПОВОДОГ»: Нам волонтеры помогают, но мы нуждаемся в помощи. В крупе, в кормах. Потому что финансирования не хватает все равно. Да и вообще, собаки очень рады видеть всегда волонтеров, гулять с ними и принимать от них съедобную помощь. И большое спасибо всем волонтерам, которые неравнодушны к жизни наших собак бездомных, брошенных.

Под Новый год чудеса должны обязательно случаться. И не только для людей, но и для собак. Животным нужны любящие хозяева или просто друзья, которые готовы приезжать и выгуливать хвостатых. В рубрике «Добрый АИСТ» в наших социальных сетях мы уже рассказывали о питомцах приюта «Ной». Но лучше самим посетить это место и познакомиться с постояльцами.