Дмитрий Соколов завоевал серебро чемпионата России по подводному спорту

Иркутский спортсмен Дмитрий Соколов завоевал серебряную медаль на чемпионате России по подводному спорту. Он стал призером в дисциплине «динамическое апноэ». Это плавание с задержкой дыхания. Всероссийские соревнования прошли в Санкт-Петербурге. Иркутянин проплыл под водой с задержкой дыхания 169 метров, выполнив норматив мастера спорта. В феврале прошлого года Дмитрий Соколов установил рекорд области, проплыв 100 метров подо льдом Байкала за 97 секунд.