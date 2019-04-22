Дмитрий Соколов завоевал серебро чемпионата России по подводному спорту

Дмитрий Соколов завоевал серебро чемпионата России по подводному спорту

22.04.19

Иркутский спортсмен Дмитрий Соколов завоевал серебряную медаль на чемпионате России по подводному спорту. Он стал призером  в дисциплине «динамическое апноэ». Это плавание с задержкой дыхания. Всероссийские соревнования прошли в Санкт-Петербурге. Иркутянин проплыл под водой с задержкой дыхания 169 метров, выполнив норматив мастера спорта. В феврале прошлого года Дмитрий Соколов установил рекорд области, проплыв 100 метров подо льдом Байкала за 97 секунд.

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