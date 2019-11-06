Дмитрий Ружников выступил в Клубе публичной политики

В формате свободной дискуссии вновь избранный председатель городской думы ответил на самые разные вопросы. Участники и Дмитрий Ружников обсудили вопросы формирования структуры новой думы Иркутска, снятие с должности Андрея Лабыгина и почему так произошло, новый формат взаимоотношений с местной и региональной властью. Кроме того, говорили и о том, что заседания думы не должны становиться площадкой для удовлетворения личных амбиций и решения конфликтов.