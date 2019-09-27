Дмитрий Ружников стал председателем думы Иркутска седьмого созыва

Дмитрий Ружников стал председателем думы Иркутска седьмого созыва

27.09.19

Голосование состоялось тайным способом при помощи бюллетеней. За Ружникова проголосовали 22 депутата из 34. Дмитрий Ружников родился в Иркутске. В 2006 году окончил электротехнический факультет Иркутского госуниверситета путей сообщения. С 2008 сотрудник  строительной компании «Новый город». В 2010 году возглавил ее департамент развития. После реализации нескольких крупных проектов был назначен руководителем департамента по работе с недвижимостью и землей. С 2014 года депутат думы Иркутска.

Дмитрий РУЖНИКОВ, ИЗБРАННЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ г. ИРКУТСКА 7 СОЗЫВА:

Безусловно, оппоненты были очень сильные, и я к ним с уважением ко всем отношусь, и Виталий Николаевич снялся зря, я считаю. Но, тем не менее, коллеги доверили эту честь мне, я им очень благодарен за это. Пять лет мы уже проработали с частью депутатов, намечены определенные моменты, куда нужно двигаться.

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