Дмитрий Ружников стал председателем думы Иркутска седьмого созыва

Голосование состоялось тайным способом при помощи бюллетеней. За Ружникова проголосовали 22 депутата из 34. Дмитрий Ружников родился в Иркутске. В 2006 году окончил электротехнический факультет Иркутского госуниверситета путей сообщения. С 2008 сотрудник строительной компании «Новый город». В 2010 году возглавил ее департамент развития. После реализации нескольких крупных проектов был назначен руководителем департамента по работе с недвижимостью и землей. С 2014 года депутат думы Иркутска.

Дмитрий РУЖНИКОВ, ИЗБРАННЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ г. ИРКУТСКА 7 СОЗЫВА:

Безусловно, оппоненты были очень сильные, и я к ним с уважением ко всем отношусь, и Виталий Николаевич снялся зря, я считаю. Но, тем не менее, коллеги доверили эту честь мне, я им очень благодарен за это. Пять лет мы уже проработали с частью депутатов, намечены определенные моменты, куда нужно двигаться.