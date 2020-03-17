Дмитрий Бердников отчитался о проделанной работе

Что сделано в Иркутске за пять лет? Как изменился город и в каком направлении будет развиваться? Сегодня мэр Иркутска Дмитрий Бердников, который с завтрашнего дня станет исполняющим обязанности первого заместителя губернатора региона, подвел итоги своей работы. Традиционный отчет о деятельности органов местного самоуправления прошел в здании 19 школы.

Традиционный отчет о деятельности органов местного самоуправления. Гости в сборе. В зале представители общественности, педагоги, активисты и все, кто не равнодушен к жизни нашего города. Люди, которые помогали, участвовали в создании комфортной среды. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников перед публикой отчитывается о проделанной работе. Поприветствовать гостей и главу города пришел и врио губернатора Игорь Кобзев.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Знаю его как человека с активной жизненной позицией, он приобрел большой управленческий опыт на муниципальном уровне.

И работу действительно заметно. За пять лет бюджет Иркутска вырос с 13 до более чем 21 миллиарда рублей. И всегда главный финансовый документ был социально-ориентированным. Большую часть расходов составляли благоустройство города, строительство значимых объектов, содержание дорог и муниципального транспорта. Все это для комфорта жителей.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Мнения и наказы, пожелания от иркутян — это то, что легло в основу моей работы на протяжении всех этих лет. И за это время нам удалось выстроить качественный и конструктивный диалог между администрацией города и жителями.

И диалог получился. Так, территории, которые приводили в порядок по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», а их ни много ни мало 86, а дворов почти 1000, благоустраивали только по желанию при обсуждении с иркутянами. Соучаствующее проектирование, голосование по выбору пространств. Жители областного центра сами решали, как будет преображаться их двор или сквер в округе. Одним из самых масштабных проектов реконструкции стал историко-мемориальной комплекс «Иерусалимская гора». Место единения всех конфессий. Из заброшенного парка превратился в музей под открытым небом.

Аарон ВАГНЕР, ГЛАВНЫЙ РАВВИН ИРКУТСКА и ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Сам факт, что был диалог, совместная работа с конфессиями — это очень-очень важно и, конечно, важно, что был не только диалог, но и дело. Для нас, для еврейской общины, старое еврейское кладбище, я думаю, это достояние всего Иркутска, потому что это значимо с исторической точки зрения. Там похоронены почетные граждане, очень известные люди Иркутска. И, конечно же, мемориальный комплекс «Иерусалимская гора».

А вот со стороны социальной сферы случился настоящий подъем. Введены единовременные выплаты молодым специалистам, которые остаются работать в городе, — 100 тысяч рублей. Поддерживают стипендиями и школьников, и студентов, и даже молодых ученых. А для того чтобы им было где развиваться, в Иркутске за пять лет построили современные образовательные учреждения. 23 детских сада, оснащенные по всем требованиям. 6 новых школ, позавидовать которым могут и на федеральном уровне. 5 крупных спортивных сооружений. Кроме молодежи, большая поддержка оказывается ветеранам и маломобильным гражданам.

Как преобразился Иркутск, можно увидеть, просто выйдя на улицу. Впереди еще большая реализация национальных проектов, строительство школ, реконструкция очистных сооружений, завершение ремонта ключевых дорог. Есть к чему стремиться, говорят почетные гости мероприятия.

Лев ДАМЕШЕК, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ РФ, ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК: В Иркутске эта позиция городской администрации по созданию комфортной городской среды для иркутян, она пронизана исключительно заботой о нас, жителях города Иркутска.

Сегодня Дмитрий Бердников подал в отставку по собственному желанию и теперь переходит на должность исполняющего обязанности первого заместителя губернатора Иркутской области. В завершении отчета он признался.