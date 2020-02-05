Директор Иркутского цирка заверила, что все нарушения в учреждении устранены

Нарушения устранены. Здание безопасно. Так заявили сегодня в руководстве Иркутского государственного цирка. Напомним, накануне стало известно, что суд временно приостановил работу развлекательного учреждения.

На арене цирка идет репетиция новой программы. Артисты «Шоу на воде» пока прогоняют номера «на земле». Привыкают к обстановке и площадке, которая, по мнению прокуратуры и суда, небезопасна.

Сергей МОНГУШ, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА КИРОВСКОГО РАЙОНА: Эксплуатировалось помещение, здание без автоматической системы пожаротушения. Имелись видимые повреждения в кабелях здания. То есть электропроводка эксплуатировалась с нарушениями.

Все нарушения устранены — так ответственно заявляет директор цирка. Его Людмила Болдарук возглавила в конце июля 2019-го. За это время провела большую работу. Впрочем, еще не всю. Например, у проверяющих были вопросы к безопасности при возможной эвакуации зрителей. По мнению прокуратуры, лестницы во всем зале уже на 20 сантиметров от нормы. И вместо метра они 80 сантиметров.

Людмила БОЛДАРУК, ДИРЕКТОР ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЦИРКА: Здание цирка было построено в 1964 году, и тогда действовали другие стандарты и нормы. Данное нарушение было просчитано пожарными рисками. Представители МЧС пожарные риски приняли, и когда через два года цирк закроется на реконструкцию, то это будут конструктивные изменения здания, тогда все полностью будет сделано согласно современным стандартам.

Чтобы закрыть здание, необходимо определение суда. А оно еще не готово. Поэтому представления не отменяются. А руководство цирка попросило провести новую проверку и доказать безопасность здания.