Дифференцированный тариф на вывоз мусора будет действовать в Иркутске

Сегодня такое предложение одобрили депутаты городской думы. 27 парламентариев поддержали эту инициативу. Дифференцированный подход предполагает, что жильцы многоквартирных домов продолжат платить, исходя из площади жилья. А плата жителям частного сектора и общежитий будет начисляться по количеству прописанных граждан. Изменение способа начисления обсудили на депутатских слушаниях. Председатель думы Иркутска Дмитрий Ружников отметил: региональное правительство предупредило о последствиях перехода городов на оплату вывоза ТКО по количеству прописанных жильцов. Кроме того, на слушаниях на вопросы народных избранников ответил Артем Мищенко, представитель регоператора зоны «Юг». Он также упомянул о проблеме точного вычисления норматива объема отходов на каждого потребителя.

Дмитрий РУЖНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ г. ИРКУТСКА: Многоквартирные дома платят с квадратных метров, частный сектор платит с количества проживающих. Хочу добавить, что областное правительство на совещании рассматривало возможность через полгода вернуться к вопросу о выборе тарифа. Если муниципальное образование не устроит выбранный текущий тариф, то через полгода, это у нас будет май месяц, мы сможем еще раз подать заявление и пересмотреть этот тариф.