Девятиклассники сдали первый основной государственный экзамен по иностранному языку

Пункты сдачи работали в 30 школах.

Двадцать минут девятого. За парты сели преподаватели разных школ областного центра. На столе только паспорт и ручка. Руководитель пункта приема экзамена проводят инструктаж. Сегодня у девятых классов — первый экзамен. Это английский язык.

Татьяна АНДРЕЕВА,РУКОВОДИТЕЛЬ ПУНКТА ПРИЕМА ЭКЗАМЕНА: Сначала ребята выполняют письменное задание. Оно состоит из 4-х заданий. На каждое ориентировочно по 30 минут с использованием аудиозаписи. Затем, после выполнения переходят в аудиторию подготовки и там формируются группы для проведения раздела говорения. То есть устного экзамена по иностранному языку.

На устную часть отводится 15 минут, на письменную — 2 часа. Сегодня тестирование идет в 30 школах города. Здесь, на базе 23 школы согласно спискам иностранный язык сдают 88 девятиклассников. Двадцать минут десятого. Холл школы заполняют экзаменуемые. В руках вода, шоколад, паспорт и ручка. Обязательный проход через рамку металлодетектора. Посторонние предметы изымают. Но такая процедура уже не заставляет нервничать, говорят сестры Воробьевы.

Алина ВОРОБЬЕВА, УЧАЩАЯСЯ ШКОЛЫ №26 г. ИРКУТСКА: Почти не волнуемся, потому что весь год прорабатывали. Уже не так страшно. Английские с самого детства знаем . нам будет его гораздо легче сдавать и в жизни потом пригодиться в будущем что бы карьера была хорошая.

Алена ВОРОБЬЕВА, УЧАЩАЯСЯ ШКОЛЫ №26 г. ИРКУТСКА: Надеемся пять получить. Готовились на протяжении всего учебного года.

Пожелания удачи на английском — в том числе и своей сестре. Девушек разводят по разным аудиториям. Сегодня во всей школе не опечатано только 18 кабинетов, где проходит тестирование. В каждом — по 20 человек: выпускники и двое организаторов. Они помогают заполнить бланки и проводят инструктаж . Из 88 заявленных девятиклассников на экзамен пришли 87. Одна школьница сейчас на соревнованиях в Португалии и будет сдавать иностранный в резервный день — вместе с теми, кто не справится с тестированием сегодня.