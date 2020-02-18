Детский сад на 350 мест построили в Иркутске

Современный, просторный и оснащенный по новейшим требованиям детский сад построили в Иркутске на улице Сосновой. Примет детей он в начале лета, а пока подрядчики продолжают укомплектовывать группы и заканчивают благоустройство территории вокруг.

Наталья Анедченко, заведующая новым детским садом на улице Сосновой, с первого дня строительства контролировала весь процесс возведения здания. Ведь именно она здесь будущая хозяйка. Современное двухэтажное дошкольное учреждение с большой территорией, на которой разместили беседки, игровые и спортивные площадки. А внутри проектируют уникальный дизайн — «Гармония мира». Все секреты нам раскрывать не стали.

Каждый родитель для безопасности будет иметь свой именной ключ доступа. Кроме того, в саду установлена система видеонаблюдения и внутри здания, и на улице. Так что дети точно не останутся без присмотра. В этом большом учреждении на 350 мест предусмотрели все для пребывания воспитанников. 17 обустроенных групп, в том числе для самых маленьких. Музыкальный и спортивный залы с тренажерами, бассейн, что уже перестало быть новшеством для Иркутска. Большой пищеблок, медкабинет. Позаботились и об инвалидах: помещения оборудованы для маломобильных граждан, у входа, конечно, есть пандусы.

Наталья АНЕДЧЕНКО, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ в МИКРОРАЙОНЕ ПЕРВОМАЙСКИЙ г. ИРКУТСКА: Жители Первомайского и весь наш коллектив очень ждали это дошкольное учреждение. Родители приходят, очень довольные, очень радостные. Они очень ждут, с ребятишками приходят, смотрят и говорят: какой красивый детский сад.

В нашем городе это третий детский сад на 350 мест. Подобный проект в 2019 году реализован в 20 Советском переулке, еще одно учреждение открыли в январе на улице Зимней. В Первомайском же новый сад поможет значительно разгрузить другие дошкольные учреждения, говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Сегодня он проверил, как подрядчики справились со своей задачей.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Я благодарен нашим строителям, четко и в установленные сроки работы выполнены. Конечно, потребность в таких детских садах велика, наша задача — сохранить этот темп, который мы взяли, по строительству детских садов. Они чем отличаются: помимо того, что большой вместимости, это очень удобно для густонаселенных районов. Ну и самое главное, что помимо того, что это большой садик, он оснащен всеми современными элементами для комфортного времяпровождения детей.

Сейчас заканчивают оформление всех документов и комплектование групп. А первых воспитанников этот детский сад примет уже в начале лета.