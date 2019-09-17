Детский «Кубок Прибайкалья» по хоккею проходит в Иркутске

В хоккей играют… не только мальчишки. Детский «Кубок Прибайкалья» проходит в Иркутске. В нем участвуют 8 команд из 5 регионов. Южно-Сахалинск, Чита, Красноярск, Якутия, а также Иркутская область выставили своих претендентов на победу. В составе одной из команд выступает девочка. О ней и о других интересных моментах турнира, расскажем далее.

После уроков на трибуны. Так эти дни живут четвероклассники 47-й школы. И повод хороший: поболеть за «Олимпию» в общем и персонально за друга. Поболеть персонально можно было и за… даму. Ангарчанка Дарина Сухинина играет за второй состав «Ермака-2009». Хоккеем занимается год, сначала тренировалась с девочками, но потом перешла к мальчикам. Признается, реакция соперников иногда поражает.

Дарина СУХИНИНА, ИГРОК ХК «ЕРМАК-09″(АНГАРСК): Ой, ну вообще-то говорят: «Ой, смотрите, девочка!» Ну, они немного в шоке, что девочка занимается в «Ермаке». Они думают, что это тяжело для девчонки.

Согласно регламенту турнира на «Кубок Прибайкалья» ангарчане смогли выставить две команды. Их разделили по двум группам. Но болельщики одни на всех.

Анна ЗАХАРЧЕНКО, БОЛЕЛЬЩИЦА: Играет сын, правда, за первую команду. Но мы все равно решили поддержать вторую. Им надо собраться, приложить усилия, чтобы хотя бы одну шайбу забили. Счет откроют, и тогда шайбы полетят в ворота «Олимпии». Ждем. Болеем за «Ермак».

Ждали три периода, но безрезультатно. А вот «Олимпия» своих болельщиков не разочаровала и 8 раз поразила ворота гостей. Завтра на кубке последние матчи в группе. Лучшего определят в четверг. Напомним, среди претендентов сильная команда из Южно-Сахалинска, хоккеисты Читы, первая команда «Ермака» и, конечно, хозяева площадки — «Олимпия».