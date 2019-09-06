Детский кроссфит состоится в Иркутске

Русские махи гирей, поднятие штанги, отжимание и даже перетягивание квадроцикла. Такие дисциплины будут выполнять… дети. На традиционном детском кроссфите в Иркутске. Мероприятие проходит под девизом «Хочу стать пожарным!». На спортивный праздник съедутся 23 команды из разных районов Иркутской области. Всего 115 человек. В составе каждой команды четыре мальчика и одна девочка. Состязания станут настоящим испытанием: предметы, которые будут поднимать дети, конечно, меньше, чем на взрослых соревнованиях, но все-таки легкими их назвать нельзя. Например, штанга весит 40 килограммов, покрышка — 50.

Анастасия БЕРДНИКОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОФОРИЕНТАЦИИ ОГКУ «МОЛОДЕЖНЫЙ КАДРОВЫЙ ЦЕНТР»: На самом деле упражнения очень тяжелые. Поначалу ребята улыбаются, говорят, что это нетяжело. Но на соревнованиях мы видим, как они устают, как это на самом деле тяжело дается. Но они не сдаются, они улыбаются, говорят, что все было легко. Не унывают. Есть у нас хэштег в социальных сетях — готов стать пожарным. По нему можно отследить историю нашего проекта, начиная с прошлого года. Даниил ВЕРХОТУРОВ, УЧАСТНИК ДЕТСКОГО КРОССФИТА: Тренировался по 2-3 раза в неделю в зависимости от занятости. Тренировки достаточно тяжелые. Настрой боевой, всегда на высшие места.

В соревнованиях принимают участие подростки от 14 до 18 лет. Сейчас они активно тренируются. В том числе, в пожарных частях, где у них есть свои наставники. Также участники состязаний занимаются самостоятельно, ведь впереди серьезные испытания. В этом году на кроссфит приедут и дети из северных территорий области: Усть-Кутского, Братского и Киренского районов.