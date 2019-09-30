Депутаты Заксобрания определили, на что направят допсредства уточненного бюджета

Больше средств на поддержку муниципалитетов. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области сегодня определили, на что направят дополнительные средства уточненного бюджета. Главная задача — отвечать на запросы людей, вовремя помогать городам и селам. Деньги пойдут, в том числе, на ликвидацию последствий наводнения, на выплаты при рождении третьего ребенка, строительство дороги в Тайшетском районе и другие нужды.

Сергей СОКОЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: То, что просили муниципалитеты, это, собственно, деньги на зарплату педагогам, получилось так, что денег стало не хватать, и вот это срочно мероприятие мы компенсировали. Ну и важно было выделить дополнительные деньги на ЖКХ, на подготовку к зиме, на лекарственное обеспечение в ряде случаев.