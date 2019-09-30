Депутаты Заксобрания определили, на что направят допсредства уточненного бюджета

Депутаты Заксобрания определили, на что направят допсредства уточненного бюджета

30.09.19

Больше средств на поддержку муниципалитетов. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области сегодня определили, на что направят дополнительные средства уточненного бюджета. Главная задача — отвечать на запросы людей, вовремя помогать городам и селам. Деньги пойдут, в том числе, на ликвидацию последствий наводнения, на выплаты при рождении третьего ребенка, строительство дороги в Тайшетском районе и другие нужды.

 

Сергей СОКОЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

То, что просили муниципалитеты, это, собственно, деньги на зарплату педагогам, получилось так, что денег стало не хватать, и вот это срочно мероприятие мы компенсировали. Ну и важно было выделить дополнительные деньги на ЖКХ, на подготовку к зиме, на лекарственное обеспечение в ряде случаев.

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