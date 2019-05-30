Депутаты поручили контрольно-счетной палате проверить УКС города Иркутска

Забастовка китайских рабочих на стройке детского сада в микрорайоне Первомайский стала поводом для разбирательства в думе Иркутска. Депутаты поручили контрольно-счетной палате города провести проверку финансово-хозяйственной деятельности УКСа — подрядчика этой стройки.

Эти кадры неделю назад облетели интернет. Китайские рабочие требовали выплаты зарплаты прямо на стройке детского сада в Первомайском. Депутаты городской думы решили проверить, как ведется работа на двух объектах подрядчика — «УКС Иркутска». Правда, на стройку их не пустили.

Григорий РЕЗНИКОВ, ДЕПУТАТ ДУМЫ г. ИРКУТСКА: Площадка была закрыта, выставлено несколько машин охраны, и никакие наши депутатские удостоверения, никакие наши просьбы открыть и показать объект — с нами даже не захотели общаться. Александр КИМ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА по ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ г. ИРКУТСКА: Объект, где осуществляется строительство соцобъектов, является опасным объектом. Вы все прекрасно об этом знаете. У нас там действует определенный пропускной режим по спискам. Мы понятия не имели, во сколько и когда депутатский корпус туда поедет.

На заседании думы договорились об организованном выезде депутатов на стройку детсада на Сосновой и школы в Лесном. Как пояснил руководитель строительной компании Александр Бурлаков, сбой с выплатой зарплаты произошел из-за того, что руководитель субподрядной организации, кстати тоже китайский гражданин, обманул своих иностранных рабочих. Заявление сейчас направлено в правоохранительные органы.

Виталий МАТВИЙЧУК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ г. ИРКУТСКА: Мы заботимся о времени сдачи объектов муниципальных, второе — о качестве. Когда рабочие бастуют, им не платят зарплату, будет страдать качество. Сегодня мы рассмотрели этот вопрос, как оплачивается, увидели, что со стороны муниципалитета все оплачено вовремя.

Депутаты потребовали КСП проверить УКС города Иркутска, так как это компания в 100% собственности администрации. Кроме того, необходимо увеличить количество депутатов в совете директоров УКСа с одного до трех.