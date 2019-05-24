Депутаты и власти Иркутска проверили опасные дороги

Чтобы дорога была безопасной — под таким девизом сегодня в Иркутске прошел рейд по опасным местам вблизи дошкольных и учебных заведений. Депутаты и власти города своими глазами посмотрели, как дети переходят дорогу, и рассказали о путях решения выявленных проблем.

Дорога до школы, словно лотерейный билет. Осмотр опасных мест начали с бульвара Рябикова, вблизи пятой школы и детского сада номер 126. Здесь нет мест для парковки автомобилей, привозящих детей. В связи с этим машины ставят вдоль дорог. Пешеходов видно плохо, а трафик загруженный. Еще на одном оживленном участке дороги нужен светофор. И не только.

Евгений СТЕКАЧЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ г. ИРКУТСКА: Такие магистрали в городе Иркутске — при их ремонте должен использоваться только гранитный камень. Потому что сухопрессованный камень не выдерживает нашего климата. У нас отсутствует зачастую ливневая канализация, его просто смывает. Хоть он и дешевле в несколько раз, но приходится, из-за того что он разрушается, дорогу ремонтировать.

Район третей гимназии. Здесь ситуация парадоксальная. Нет полноценного пешеходного перехода, и дети перебегают дорогу в неположенном месте.

Сергей ТЕН, ДЕПУТАТ ГД РФ: Необходимо создавать центр организации дорожного движения. Необходимо в соответствующем соглашении между городом и областью все это прописывать. О том, куда эти средства направлять. У нас же есть, допустим, проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», там четко прописаны критерии, и это, скажем так, подсказка для работы на муниципальном и региональном уровне.

Акция «Дорога к школе» стартовала в 2017 году. За это время на «горячую линию» поступило более 2,5 тысяч обращений. В столице Приангарья обнаружили 313 небезопасных участков возле школ и детских садов. И это только зафиксированных. Сейчас перед властями стоит задача устранить эти проблемы. С этого года интерактивный проект запустят снова. Жители смогут сообщить не только о новых нарушениях, но и о выявленных ранее.