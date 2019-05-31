Депутаты думы Иркутска посетили Центральный рынок города

Выслушать все стороны, но уже не в кабинетах, а на самом Центральном рынке. Директор и работники рассказывают депутатам о деятельности предприятия: сейчас на рынке около тысячи торговых мест, из них 85 социальных. На них торгуют пенсионеры, инвалиды и ветераны труда. Предприятию 171 год. Работать, безусловно, есть над чем. Но и сейчас создают необходимые условия.

— Нам удобно. Мы всем благодарны. Теперь у нас все сделали, как мы просили. — А что просили? Что сделали? — Вот это все сделали. Мы сидели без крыши. Без всего. А теперь мы сидим свободно. От дождя, от всего. — Документов много предоставляете, чтобы попасть сюда? — Ну, сколько документов… прописку, ветеранские и о земле. Что у меня есть земля.

Тем временем попасть на рынок торговать своей продукцией могли не все. Желающих много из-за большой проходимости. Ежедневно это более 40 тысяч человек. Инициативная группа сельхозпроизводителей обратилась в думу Иркутска с просьбой помочь им получить торговые места на Центральном рынке. Депутаты и руководство рынка совместными силами искали пути решения этих вопросов. Все обращения, уверяет руководство, уже решены.

Владислав СВЕРДЛОВ, ДИРЕКТОР МУП «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК»: Мы встретились на улице, посмотрели все места. Конструктивно обговорили и решили сделать дополнительные места. О чем я уже могу сказать сегодня, что места людям предоставлены, договоры заключены, выданы, и с завтрашнего дня наши уважаемые производители саженцев и сельхозпродукции работают.

Кстати, летом во всех районах Иркутска работают площадки под сельскохозяйственные ярмарки. А это возможность иркутянам в сезон купить свежую деревенскую редиску, картофель, сибирские ягоды и грибы.