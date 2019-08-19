День воздушного флота России отметили в Иркутске

В аэропорту областного центра организовали уже традиционный концерт, выставку аэродромной техники. Кроме того, все желающие могли почувствовать себя пилотами и побывать в кабине современного лайнера, а также на борту воздушных судов.

Авиация и самолеты манят и взрослых, и детей. Поэтому в воскресное утро в Иркутском аэропорту собрались тысячи горожан. 18 августа двери аэровокзала открылись для всех желающих. Опытные пилоты, бортпроводники, инженеры и все те, кто ежедневно отвечает за качество и безопасность полетов, принимали поздравления. И первые слова благодарности своим коллегам сказал генеральный директор Андрей Скуба.

Андрей СКУБА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ИРКУТСК»: Хочу поздравить вас с нашим профессиональным праздником, Днем воздушного флота России. Пожелать здоровья вам, вашим близким, профессионального роста, успехов во всех начинаниях.

Гости праздника смогли почувствовать себя настоящими пилотами. В воздушные судна, представленные на перроне аэропорта, выстроились многометровые очереди. Особенно интересно было мальчишкам.

Кроме воздушной, была представлена и аэродромная техника. Та, что зимой чистит взлетную полосу или доставляет пассажиров до лайнера. Кстати, все эти машины современные и обеспечивают бесперебойную работу всех служб. Для города и региона это тоже немаловажно.

Владимир ДОРОФЕЕВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Авиация для Иркутской области — это самая значимая и немаловажная отрасль, которая позволяет многие проблемы решать. Кроме того, она связывает самые отдаленные районы с областным центром, она дает возможность связываться и со всей территорией России, с ближним и дальним зарубежьем.

В этот день были организованы благотворительные рейсы для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Самолеты сделали облет над Иркутском, и маленькие пассажиры увидели город с высоты птичьего полета.

Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ: Этот день уже традиционно стал праздником для всех иркутян, особенно для самых маленьких иркутян. Отдельное спасибо за это всем сотрудникам международного аэропорта Иркутск. Спасибо и за этот праздник, и за каждодневный ответственный и нелегкий труд, который они выполняют на отлично.

Поздравления принимали не только служащие аэропорта, но и все причастные к авиации: сборщики, конструкторы, инженеры, бортпроводники. Иркутск — город авиаторов. И многие из поколения в поколение передают знания и умения в профессии.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Наш Иркутск — поистине авиационный город, это знают все. Наш авиазавод — это крупнейшее и современное предприятие по производству и боевых, и теперь уже пассажирских самолетов. И наш международный аэропорт Иркутск — это предприятие, которое действительно стало визитной карточкой нашего города и вносит огромный вклад в развитие не только города, но и всего региона.

Несмотря на шумный праздник, аэропорт Иркутска ни на минуту не прекращал штатную работу. Что еще раз доказывает профессионализм и слаженность действий всех сотрудников.