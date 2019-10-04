Они учат наших детей и сегодня принимают поздравления. День учителя отмечают в Иркутске. Чествуют педагогов, которые не только передают умения, но и становятся примером для школьников. Учителям самим с каждым годом приходится совершенствоваться, чтобы оставаться современными. Ведь образование не стоит на месте. За кропотливый труд, верность профессии и любовь к своему делу педагогов областного центра наградил мэр Иркутска. Дмитрий Бердников поздравил всех причастных и отметил: образование в нашем городе становится передовым. И все это благодаря мудрым и опытным учителям.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Иркутское педагогическое сообщество, если можно так сказать, — это лидеры образования не только в регионе, но и, можно сказать, в России. Нам есть чем гордиться, и сегодня самые теплые, самые искренние слова нашим учителям, нашим педагогам. Тем людям, которые, взяв нас за руку в детстве, ведут нас во взрослую жизнь и выпускают настоящих людей, настоящих граждан нашей страны.